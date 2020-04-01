Німецько-український форум до Великодня проведе акцію для допомоги літнім українцям

ГО «Німецько-український форум» планує до Великодня провести гуманітарну компанію допомоги українцям похилого віку.

Про це повідомляється на сайті об’єднання.

«Німецько-український форум хоче провести профілактичну гуманітарну кампанію. Метою є надання матеріальної підтримки людям похилого віку в Україні, зокрема, протягом двох-чотирьох тижнів періоду карантину», - йдеться у повідомленні.

Кампанія «Пакет допомоги Залишайтесь@Вдома» (Stay@Home Care Package) також покликана продемонструвати підтримку обмежувальним заходам.

Зазначається, що член Німецько-українського форуму, Metro AG, забезпечить спеціальні умови для зниження витрат. Товари надаються українськими магазинами Metro в Житомирі, Полтаві та Івано-Франківську. Українські партнери з цих міст самостійно забирають вантаж, упаковують його і доправляють отримувачам допомоги з дотриманням суворих умов захисту.

Загалом ідеться про щонайменше 5 000 пакетів допомоги.