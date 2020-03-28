Спілка українців у Португалії просить Кулебу перевести призначені їй кошти на потреби МОЗ чи ЗСУ

Спілка українців у Португалії звернулася до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням перенаправити кошти, передбачені для Спілки, на потреби Міністерства охорони здоров’я чи Збройних Сил України.

Про це йдеться в листі від імені голови Ради Спілки Павла Садохи, розміщеному в Facebook.

«У зв’язку з надзвичайною ситуацією в Україні через пандемію Covid-19 Спілка українців у Португалії просить перевести кошти, затверджені в бюджетній програмі України 1401110 «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України», у розпорядження Міністерства охорони здоров’я України або Збройних Сил України», - йдеться у листі.

У коментарі кореспонденту Укрінформу Павло Садоха додав, що громадські організації за кордоном щороку отримують через посольства кошти на реалізацію культурних проектів.

«Ми подаємо заявки (з обґрунтуванням та кошторисом) і після затвердження проводимо заходи. Кошти на ці програми закладаються по лінії МЗС у бюджет України. Цього року для нашої організації було затверджено 8 тис. євро на проведення Шевченківських днів та відзначення 15- річчя Культурно-освітнього центру «Дивосвіт» у Лісабоні (це найбільша наша суботня школа). Вчора ми мали розмову з нашими партнерами з Естоніі та Греції, які також мали затвердженні програми фінансування на цей рік, і вирішили відмовитися від цих коштів з умовою переведення їх на потреби МОЗ або ЗС України», - зазначив голова Спілки українців у Португалії.

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