«Все буде добре»: українці в Італії організували флешмоб на підтримку в часи пандемії коронавірусу

Центр вивчення та плекання української мови «Зернятко», що дії при парафії української греко-католицької церкви в місті Брешія, днями започтакував флешмоб «Все буде добре» для українських шкіл за кордоном.

Метою ініціативи є підтримка в часи пандемії коронавірусу, розповіла кореспонденту Укрінформу керівник центру, педагог Галина Барляк.

«У нас народилася ідея організувати флешмоб для учнів українських шкіл за кордоном на підтримку в період епідемії коронавірусу. Ми звернулися до шкіл із пропозицією долучитися до флешмобу цілими шкільними родинами в спільноті фейсбук «Форум спілки українських освітян діаспори» . Багато хто уподобав цю затію. Нам було важливо донести яким важливим та необхідним водночас є цей жест солідарності з Італією всього світу. Адже, для більшості українців і їх родин італійська земля стала другою батьківщиною. Українці Італії та в світі солідарні з італійцями в цю лиху годину. Ми - сильні, відтак перемога над вірусом за нами!», - зазначила Галина Барляк.

Флешмоб, ініційований Центром вивчення української мови «Зернятко», передбачає виконання низки умов. Зокрема, фразу «Усе буде добре» слід написати двома мовами: українською та мовою країни проживання, намалювати два прапори - український та країни проживання і домалювати планету Земля. А потім цей малюнок поширити в соцмережах.

Як зазначила Галина Барляк, її колеги за кордоном і в Україні підтримали ідею флешмобу. Серед перших шкіл, які відгукнулися, були, зокрема, українська школа з Варези, що в Італії, Українська суботня школа імені Т.Г. Шевченка в Барселоні тощо.

Педагогиня розповіла про те, як виникла ідея флешмобу. За її словами, слоган «Усе буде добре» (іт. Andrà tutto bene) уперше з'явився в Італії. «Адже саме Італія стала першою країною в Європі, де виявили інфікованих COVID-19. І саме Італія наразі залишається єдиною найбільш ураженою після Китаю. А тоді, в перші дні епідемії, коли лишень було оголошено карантин, реальність здавалася страшним сном. Не хотілося вірити, що весь цей жах відбувається тут і з нами. Ці відчуття досі з нами, на жаль. І ось тоді раптом на вікнах, балконах, огорожах по всій Італії почали з'являтися плакати з веселкою - символом сподівань, надії та радості, і надписом «Andrà tutto bene», що в перекладі означає «Усе буде добре»», - зауважила керівниця «Зернятка».

Вона каже, що ніхто з впевненістю не можна сказати, кому належить ця ідеї. «Хтось запевняє, що то була ініціатива однієї вчительки заохотити своїх учнів під час карантину. Інші заперечують, стведжуючи, що ця ідея належить креативним матусям. Але хто би не видумав її, вона однозначно «заразила» всю Італію», - зазначила педагогиня.

За її словами, веселку діти малювали й малюють з великим бажанням і натхненням, бо вони знають, як сильно необхідна дорослим, особливо лікарям та хворим, їхня підтримка та віра в перемогу. І ця чарівна райдуга миттєво дарує тепло й усмішку.

«Направду, дитячі малюнки наділені чарівною силою! Цей маленький великий жест солідарності підбадьорював тоді, підбадьорює й тепер абсолютно всіх, від малого до великого в цій дуже складній ситуації, в якій перебуває Італія. Але вона не здається, а гідно протистоїть «ворогу», подає приклад іншим: тільки в єдності сила, тільки в єдності можна здолати ворога. І ось завдяки цій веселці у нашій школі народилася ідея - доповнити італійський варіант малюнку та організувати флешмоб», - поділилася Галина Барляк.

Вона висловила велику подяку батькам учнів «Зернятка» за підтримку і співпрацю, та маленьким українцям-«зерняткам» за їхні чудові малюнки.

«Такий флешмоб солідарності на часі не тільки для підтримки Італії, але для інших країн, яких вражає вірус», - вважає педагогиня.

Вона запросила українські школи за кордоном долучитися до флешмобу. «Нехай діти об'єднаються малюнками і вірою, що все буде добре!», - зазначила Галина Барляк.

Педагогиня на своїй сторінці у соцмережі також зауважила, що в Італії з появою Covid-19 в країні одразу створили для дітей повчальні відео про вірус і про правила безпеки. «Усе це - з метою допомогти дітям адаптуватися в нових умовах. Адже вони бачать, чують, що довкола щось дивне коїться. І малечі треба пояснити, хто він, цей невидимий незнайомець - вірус, який хоче бути повсюди, проникати повсюди, що він справжній ворог, якого необхідно перемогти», - розповіла керівниця «Зернятка».

Вона зазначила, що на час запровадженого в країні карантину не тільки закрили школи, але й заборонили прогулянки у парку, заняття спортом, гру в футбол, танці, тому діти не можуть відвідувати свої улюблені гуртки. І тут, за словами педагогині, на допомогу боротьбі з нудьгою приходить малювання.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли. Про це повідомляє Worldometers.

В Італії зареєстровано 47 021 випадок зараження на коронавірус, зокрема 5 129 людей одужали і 4032 померли.

Через епідемію коронавірусу, що триває, голова уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що карантин в країні буде пролонгований після 3 квітня.

Фото: ildenaro.it та надані Галиною Барляк