Для українців у Латинській Америці можливий транзит до України через Мадрид 22 березня - МЗС

Для українців, які перебувають в Латинській Америці та країнах Карибського басейну, наразі можливий транзит до України через Мадрид рейсом авіакомпанії SkyUp Airlines Мадрид-Київ 22 березня.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"До уваги громадян України, які перебувають в Латинській Америці та країнах Карибського басейну. Наразі можливий транзит до України через Мадрид рейсом авіакомпанії SkyUp Airlines Мадрид-Київ 22 березня. Щоб скористатись транзитом, обов’язково потрібно мати квиток з Мадрида до України. Будь ласка, зверніть увагу, що через складну епідеміологічну ситуацію іноземців можуть не випускати з транзитної зони до відльоту з Іспанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо у когось є можливість долетіти до Мадрида, то МЗС радить скористатись цією можливістю якомога скоріше.

"Через стрімке поширення захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19 щохвилини заходи різних країн з обмеження будь-якого пересування громадян стають суворішими ніж коли-небудь в історії. Незабаром більшість країн Європейського Союзу можуть прийняти рішення про повний карантин, що може повністю унеможливити здійснення будь-яких пасажирських рейсів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в МЗС заявляли, що більш як 23 тисячі українців вдалося повернути з-за кордону додому завдяки зусиллям дипломатів, ще стільки ж громадян потрібно евакуювати.