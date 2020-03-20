Евакуація українців: поїзд Рига–Вільнюс-Мінськ-Київ запланований на 22 березня

Відправка потягу за маршрутом Рига–Вільнюс-Мінськ-Київ для евакуації громадян України, які залишилися на території Латвії та Литви у зв’язку із запровадженням карантину, наразі запланована на 22 березня.

Про це повідомляється на Facebook Посольства України в Латвії.

«Підтверджена дата відправлення евакуаційного потягу Рига-Вільнюс-Мінськ-Київ - 22 березня 2020 р. о 19:40 (час відправлення орієнтовний). На даний час «Укрзалізниця» з «Латвійською залізницею» узгоджують механізм продажу квитків на зазначений потяг», - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що цим же потягом буде здійснюватися евакуація громадян із Литви (Вільнюс). «Укрзалізниця» під час визначення квот на пасажиромісця з Риги та з Вільнюса брала за основу списки осіб, які складалися Посольствами України в Латвії та Литві на основі звернень громадян.

«Будь ласка, слідкуйте за подальшими повідомленнями Посольства з цього приводу у соцмережах», - резюмують українські дипломати.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський напередодні сказав у зверненні до співвітчизників, що для українців, які опинилися за кордоном, сформовані так звані хабові точки. Однією з них є латвійська столиця Рига