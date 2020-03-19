Українці в Шрі-Ланці надають практичну допомогу співгромадянам, які чекають на евакуацію

Українці, які постійно проживають у Шрі-Ланці, надають допомогу житлом і корисними порадами співгромадянам, які застрягли в країні та очікують на евакуацію.

Про це розповіла представниця Асоціації українців у Індії Марина Акрам у Facebook.

«Дорогі Українці, які опинилися в Шрі-Ланці й не мають змоги виїхати! Наші українки, які там постійно проживають, зібрали для вас кілька корисних порад, щоб протриматися до евакуації, у разі, якщо Ви не можете вилетіти через Оман, Бахрейн на Дубай чи Стамбул», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у важкій ситуації опинилося чимало наших співвітчизників. «Ми вам надамо деякі поради щодо перебування на острові Шрі-Ланка, адже перебування тут може бути до 3 квітня чи довше», - зазначається у дописі.

Розповідається, як віднайти доступне житло, де купити продукти і ліки за нормальними цінами чи як отримати кошти з України, надано поради щодо користування громадським транспортом та забезпечення власної безпеки тощо.

Зокрема зазначається, що на сайтах Airbnb, booking.com тощо є велика кількість варіантів житла, яке є набагато дешевшим за дорогі готелі, в яких зараз перебувають українці, що застрягли через закриття кордонів. «Щоб уникнути великих фінансових втрат, ви можете виїхати в готелю й знайти житло набагато дешевше з кухнею и можливістю готувати собі їжу. Також можна скористатися порадами корінних жителів Шрі-Ланки, однак будьте завжди обережні», - радять місцеві українці.

Для здіснення покупок вони пропонують скористатися розповсюдженими магазинами Arpico, Keells, Cargills, Food City, де можна придбати все необхідне і де також оплатити все можна карткою.

«На острові чудово працюють Western Union, Money Gramm та інші сервіси, через які ви можете отримати кошти із України», - йдеться у дописі.

Як зазначається, громадський транспорт тут розвинений та дуже дешевий порівняно з таксі. Але, подорожуючи цим видом транспорту, треба бути дуже обережним через загрозу коронавірусної інфекції (треба одягати маски і ретельно мити руки) та стерегтися вуличних крадіїв.

За словами місцевих українців, аптеки Шрі-Ланки мають достатній вибір ліків, а медичні заклади там дуже високого рівня.

Аби шукати житло і пересуватися було дешевше і безпечніше, можна кооперуватися групами по кілька сімей.

Як зазначила Марина Акрам, деякі українки з Коломбо вже прийняли сім'ї з малими дітьми, які опинилися у цій ситуації зовсім без житла, їжі та грошей.

Вона також нагадала про необхідність громадянам слідкувати за за публікаціями Посольства України в Індії та зареєструватись у списках на евакуацію.

Марина Акрам також нагадала про спеціальні точки-хаби, звідки українці могли б за максимального сприяння повернутися додому. Про місце і час відправлення спецрейсів громадян повідомлятимуть посольства. Ця інформація також буде на офіційних сайтах Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури України.

«Помоніторивши рейси, зауважила наступне. Зі Шрі-Ланки можна добратися через Оман (Oman Air, www.omanair.com), Бахрейн (www.gulfair.com) до Дубая або Стамбула, де вже створено хаби для евакуації українців. Рейси «в цей день» коштують дорожче, рейси на наступний та через день - майже вдвічі дешевше», - зазначила Марина Акрам.

За її словами, вартість квитка на 2 квітня становить близько 188 доларів США, на 20-21 березня - 275 доларів США, «на сьогодні» - 450 доларів США в один бік.

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У свою чергу, в Посольстві України в Індії (яке акредитоване також в Шри Ланці, Непалі, Бангладеш та Мальдівській Республіці, до зони відповідальності ПУ входить також Бутан) у повідомленні українським громадянам зазначили: «Просимо також врахувати, що Посольство формує списки для спеціальних евакуаційних рейсів з України, які планується направити до Нью-Делі та Коломбо. Вивчається також можливості виїзду громадян з Малє. Ті рейси, які організовують зараз ваші туроператори з літаками таких компаній, як Air Arabia, Fly Dubai, Turkish Airways, Join Up тощо, не підпадають під евакуацію, яку готує Посольство. Згадані туроператори і авіакомпанії не інформують Посольство про дії по відправленню своїх рейсів та самостійно вирішують питання відбору пасажирів. Тому Посольство не володіє цією комерційною інформацією і не в змозі надати відповіді на численні запитання щодо цих рейсів. Рекомендуємо вам віднайти самостійно можливості потрапити на ці рейси для якнайшвидшого повернення в Україну. У разі такого повернення просимо вас повідомляти Посольство про це, для виключення вас із списків на евакуацію через сторінку Посольства у Фейсбук. Ті, хто не зможе відлетіти з рейсами від туроператорів, залишатимуться у евакуаційних списках, які будуть використані при першій же нагоді з евакуаційними рейсами».

Як повідомлялось, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся з проханням до співвітчизників, які нині перебувають у Шрі-Ланці, не шукати самостійно обхідні шляхи через треті країни, у яких вони можуть застрягнути ще надовше.

За його словами, кількасот українських громадян ситуація з коронавірусом застала в туристичній подорожі на Шрі-Ланці. Уряд країни заборонив авіасполучення та в'їзд іноземців. Співробітники посольства не могли дістатися туди, а один із дипломатів навіть отримав відмову у візі з посиланням на форс-мажорні обставини. Тому посольство звернулося до української громади на Шрі-Ланці, яка допомагала втілити практичні рішення для повернення українців.

Водночас Україна також із 17 березня до 3 квітня закрила пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).