Український клуб в Сінгапурі скасував святкування Великодня через коронавірус

Українці в Сінгапурі не проводитимуть традиційне масове святкування Великодня через пандемію коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сторінці Українського клубу в Сінгапурі у Facebook.

«Шановна українська громадо! На жаль, через ситуацію з коронавірусом Український клуб у Сінгапурі цього року не проводитиме вже таке звичне та улюблене багатьма святкування Великодня. Бажаємо вам та вашій родині міцного здоров’я і сподіваємось, що ми зможемо відновити наші традиційні заходи у недалекому майбутньому. Бережіть себе!», - йдеться у дописі.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я Сінгапуру, станом на вечір 17 березня в країні підтверджено 266 випадків інфікування Covid-19: 152 особи наразі в лікарні, одужали 114 осіб. Зокрема, у вівторок 17 березня, в країні було підтверджено 23 нових випадки захворювання на Covid-19.

Видання Bernama з посиланням на МОЗ Сінгапуру також повідомило, що на станом на 17 березня на карантині перебувають 5939 осіб, які близько контактували з інфікованими.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 178 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, з них два летальні.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Фото: Ukrainian Club in Singapore