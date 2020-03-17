Евакуації з Польщі очікують майже дві тисячі українців - посол

Майже дві тисячі українців заповнили на сайті Посольства України в Польщі спеціальний формуляр, указавши, що не можуть повернутися додому самотужки й очікують організованої евакуації.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“Приблизно дві тисячі громадян України звернулися до дипломатичної та консульських установ у Польщі, заявивши, що вони потребують допомоги з поверненням додому”, - зазначив дипломат.

При цьому він не виключив, що частина з цих громадян вже могла самотужки виїхати в Україну.

За словами посла, зараз опрацьовується питання організації спеціального авіарейсу з Варшави. Крім того, розглядається можливість вивезення українців потягом - як і тих громадян, котрі застрягли на чесько-польському чи німецько-польському кордонах.

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“Польська сторона може надати так званий санітарний коридор, яким до кордону людей везтиме потяг “PKP Intercity”, а вже з Перемишля - поїзд “Укрзалізниці”, - зазначив Дещиця.

Для цього, за його словами, потрібне відповідне рішення уряду Польщі, тож українські дипломати ведуть переговори з МЗС та міністерством інфраструктури цієї країни.

Посол нагадав, що на кордоні з Польщею зараз діють три пункти пропуску, через які громадяни України можуть повернутися додому: “Дорогуськ - Ягодин”, “Корчова - Краківець”, і “Гребенне - Рава-Руська”. Він підкреслив, що кожного дня там перебувають українські консули, які допомагають українцям перетнути кордон. Попри те, що ці пункти пропуску є автомобільними, за згодою з польськими прикордонниками на них частково здійснюється і піший перехід громадян.

У наданні автотранспорту сприяють прикордонні райдержадміністрації, а також почесні консули України в Ряшеві, Холмі та Перемишлі.

“Ми тримаємо на контролі, скільки наших громадян під’їжджає до чинних пунктів пропуску. І якщо їх значно побільшає, порушимо питання перед українським та польським урядами про відновлення роботи пішохідного пункту пропуску “Медика - Шегині”,- наголосив посол України в РП.

За його словами, він отримав від польських прикордонних органів запевнення, що вони лояльно ставитимуться до тих українців, у яких термін візи чи перебування за біометричними паспортами минув безпосередньо під час карантину в Польщі.

“Але це питання розглядатиметься в індивідуальному порядку”, - додав посол, зауваживши, що МЗС та прикордонна служба Польщі, органи місцевого самоврядування з розумінням ставляться до проблем українців.

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Як повідомлялося, з 15 березня Польща заборонила в’їзд іноземців до країни у зв’язку з поширенням коронавірусу. За останніми даними, у цій країні підтверджено 177 випадків зараження коронавірусом, чотири особи померли.