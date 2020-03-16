Канадська діаспора виступає проти перемовин України з найманцями РФ

Українська діаспора в Канаді вважає неприпустимими прямі перемовини між Україною та підконтрольними Росії бойовиками на Донбасі.

Про це заявили у Конгресі українців Канади (КУК), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Конгрес українців Канади, який представляє інтереси 1,4 млн українських канадців, стурбований заявою Андрія Єрмака, керівника Офіса Президента Володимира Зеленського, що Україна офіційно розпочне прямі перемовини із російськими найманцями», - йдеться у заяві.

В українській організації наголосили, що створення Консультативної ради за участі представників так званих «Д\ЛНР» «прямо суперечить постанові Верховної Ради про визнання так званих «народних республік» терористичними організаціями, а Росії - державою-агресором».

«КУК приєднується до Світового конгресу українців та усіх українських патріотів у визнанні неприйнятним рішення Адміністрації Зеленського про перемовини із «представниками» терористичних організацій, оскільки результатом цього стане звільнення Росії від відповідальності за війну», - підсумували в конгресі.

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Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в «нормандському форматі».

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які сьогодні створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії «Слуга народу» заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.

Фото: UCC National - Ukrainian Canadian Congress у Facebook