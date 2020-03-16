Юні українки з Дубая здобули перемогу на Всеукраїнському конкурсі «Змагаймось за нове життя!»

Учениці Української школи вихідного дня «Софія» в ОАЕ (Дубай) посіли перше місце на VI Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!».

Про це йдеться на сторінці школи у Facebook.

«Вітаємо учнів Української школи в ОАЕ «Софія» Маріанну Елві та Тамару Співаковську з першим місцем в конкурсі «Змагаймось за нове життя!», присвяченому українській письменниці й поетесі Лесі Українці!», - зазначили у школі.

Перемогу представниць школи «Софія» в творчому змаганні в закладі назвали чудовою звісткою, яка порадувала батьків та вчителів. «Пишаємося нашими учнями, також висловлюємо щиру вдячність батькам та вчителям за те, що підтримали своїх діточок і вони змогли гідно представити нашу школу», - йдеться у дописі.

У школі сподіваються, що «ця перемога стане гарним прикладом для всіх учнів школи», аби наступного року від неї ще більше учасників та переможців.

Як уточнила у соцмережі заступниця директора з навчально-методичної роботи Української школи в ОАЕ «Софія» Тетяна Співаковська, дівчата брали участь у номінації «Декламація» (1-4 класи) на VI Всеукраїнському конкурсі «Змагаймось за нове життя!».

У школі також нагадали, що учениці Української школи в ОАЕ «Софія» Надія Григоращук, Маріанна Елві, Тамара Співаковська та Крістіна Сомофф вибороли призові місця в ІІ Міжнародному конкурсі юних перекладачів «Мовограй», організований та проведений Спілкою українських освітян діаспори (СУОД) серед учнів українських шкіл за кордоном.

Всеукраїнський конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці, відкритий для участі для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів різних форм власності, учні та студенти навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації різних форм власності у тому числі учні зі спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, діти з обмеженими можливостями, та діти – представники закордонних українців, які виявили особисте бажання взяти у ньому участь, зазначається на сайті конкурсу.

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Конкурс проводиться як творче змагання учнівської та студентської молоді за номінаціями: «декламація», «інсценізація», «твір», «науково-пошукова робота», «малюнок», «аудіовізуальний твір», «вокал».

Передбачається проведення конкурсу в три етапи (регіональний, відбірковий і фінальний) та в чотирьох вікових категоріях.

Фото, відео: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE у Facebook