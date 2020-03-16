Українцям у Португалії пропонують долучитися до проєкту з популяризації Шевченка

Українців у Португалії запрошують долучитися до проєкту, пов’язаного з поширенням знань про життя і творчість видатного українського поета, письменника, мислителя Тараса Шевченка.

Зокрема, усім охочим пропонується перекласти португальскою мовою біографічні відомості, твори Великого Кобзаря тощо для майбутнього сайту, повідомив голова Спілки українців у Португалії (СУП) Павло Садоха на своїй сторінці у Facebook.

«Минулого року спільними зусиллями ми встановили погруддя Тараса Шевченка у Лісабоні. Ще на етапі підготовки ми мали ідею встановити на погрудді табличку з QR-кодом, яка буде пов’язана з вебсайтом португальською мовою щодо біографії, творчості та перекладених віршів Великого Кобзаря. Редагувати переклади будуть португальські філологи (для цього створюється відповідна група при філологічному факультеті Лісабонського університету). Але «чорновий» переклад може робити кожен бажаючий. Обов’язково під кожним текстом ми будемо зазначати автора перекладу. Дорогі українці! Долучайтеся до важливої і доброї справи!», - закликав Павло Садоха.

Він зазначив, що ця ініціатива «покращить ваші знання португальської мови і допоможе у пропагуванні української культури».

Свої пропозиції охочих просять надсилати на e-mail: ukrspilka@gmail.com.

Як розповів Павло Садоха в коментарі кореспонденту Укрінформу, передбачається, що згаданий перекладацький проєкт буде незалежним, як і проєкт щодо встановлення погруддя Тараса Шевченка в Лісабоні. «Просто створюємо окрему групу бажаючих. Минулого року ми вже провели конференцію в Лісабонському університеті, де узгодили таку ініціативу», - повідомив голова СУП.

Він зазначив, що сайт про Шевченка португальською, як планується, «буде вміщувати біографію Шевченка, опис його творчості, переклад творів (в ідеалі хочемо перекласти весь «Кобзар»), сторінку про скульптора, фотоекспозиції пам’ятників Шевченка у світі».

Павло Садоха повідомив, що часових обмежень проєкту не встановлювали. «Щодо часу, тут без обмежень. Це довготривалий процес», - зазначив голова СУП.

Він зауважив, що на сайті будуть зазначені всі, хто долучится з перекладом, «залишивши своє ім’я як перекладачі у такій важливій спільній праці».

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Як повідомляв Укрінформ, погруддя видатному українському поету, художнику, громадському та політичному діячу, національному символу України Тарасу Шевченку урочисто відкрили 14 вересня 2019 року в столиці Португалії Лісабоні.

Муніципалітет Лісабона надав офіційний дозвіл на встановлення погруддя Тараса Шевченка на площі міста в лютому 2019 року. У березні був підписаний договір про виготовлення пам’ятника українському поету.

У квітні українці у Португалії розпочали збір коштів на погруддя Тарасу Шевченку. Для цього було створено громадську організацію «Montarás» (Associação «Montaras – monumento a Taras Shevchenko»), президентом якої стала Олеся Зарума.

Фото: portugal.mfa.gov.ua