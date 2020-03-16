Відомій українській художниці з Канади виповнилося 100 років
Про це повідомляє видання «Український погляд».
«Многая і благая літ! Сьoгодні (15 березня - ред.) майстрині пензля виповнилося 100 років!», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, художниця Парася Іванець відома не тільки в Канаді, але й в Україні та Европі. Її 160 картин українських церков Альберти знайшли не тільки місце в одній з картинних галерей Едмонтона, але й з’явилися окремою двомовною книгою «Українські церкви Альберти» 1991 р. Частина накладу цієї книги була розіслана бібліотекам в Україні.
Як розповідається, Парася Іванець народилася 15 березня 1920 р. в селі Піддубці біля Рави Руської і пройшла не тільки довгий, але й важкий життєвий і творчий шлях. «Її життєва саґа з України, через Австрію, Німеччину до Канади, а тут зі сходу міста Галіфакс на захід до Альберти, а потім на далеку північ до Ґрейт-Бер-Лейк і знов через Едмонтон до Сент-Кетерінс, в якому перебуває і зараз», - йдеться у повідомленні.
«Парася Іванець (дів. прізвище Криса) належить до генерації, яка боролася за своє існування, але ніколи не забувала свого коріння, свою українську ідентичність. Вона не належала до якоїсь партії – її «партією» була українська громада, українська церква, українська культура, яку вона збагачувала своїми мистецькими творами», - розповідається про мисткиню.
У творчому сенсі вона запам’яталася більш як 201 персональними виставками своїх творів в канадських та американських містах: Едмонтон, Ріджайна, Калґарі, Оттава, Торонто, Філадельфія та персональною виставкою в Українському Вільному Університеті в Мюнхені (Німеччина) тощо. Твори художниці знайшли місце в різних галереях та приватних колекціях.
Як зазначається, свою любов до українського Парася Іванець виявляла у мистецькому відображенні картин з типового українського життя, а любов до природи передавала кольорами квітів, дерев, любов до своєї церкви через ікони та плащаниці, які вона не тільки малювала, але й дарувала церквам.
Фото: Укрінформ, newpathway.ca