У Світовій федерації українських жіночих організацій розповіли про допомогу захисникам України

Підтримка захисників України є одним з важливих напрямків дяільності Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) та інших українських жіночих організацій у світі.

Про це йдеться на сторінці СФУЖО в Facebook.

«Важливим напрямком роботи СФУЖО і українських жіночих організацій у світі є підтримка захисників України. Гурток ОУЖ Бредфорд: подарунки до Дня Збройних Сил. Гурток ОУЖ Вулвергемптон пересилає допомогу для літних людей і родин у «сірій зоні», - йдеться у дописі.

Чимало медичного обладнання для шпиталів у зоні АТО/ООС надіслали Організація українок Канади ім. Ольги Басараб та Українське національне об’єднання в місті Едмонтон. «Організація українок Канади (ОУК) ім. Ольги Басараб та Українське національне об’єднання (УНО) в місті Едмонтон відправили багато медичного приладдя для шпиталів в зоні АТО. Голова ОУК Тамара Воротиленко, заступник голови УНО Микола Воротиленко та член УНО Марко Копінець пакують посилки з медичним приладдям», - йдеться у дописі.

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Крім того, у СФУЖО з нагоди День українського добровольця нагадали про жінок і дівчат, які у якості добровольців допомагають захищати Україну від російської агресії.

«14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Ця дата вибрана не випадково: саме 14 березня 2014 року прямо з Майдану перші добровольці вирушили на тренувальну базу. До лав Збройних сил України з початку російської агресії на Донбасі приєдналися понад 100 тисяч добровольців. Серед них – жінки і дівчата. З перших днів війни на Донбасі жінки-добровольці були снайперами, гранатометниками, кулеметниками, парамедиками. За останні два роки для жінок-військовослужбовців розширили перелік бойових посад до ста. Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити - саме добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати їм професійну заміну», - йдеться у дописі.

Фото: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій у Facebook