На фотовиставці в Анталії представили видатних жінок-іноземок, серед них українка

Видатних жінок-іноземок Анталії представили у рамках виставки портретних фотографій, яка відкрилася днями в районі Муратпаша.

Серед них – портрет голови ГО «Середземноморське об'єднання українців» Наталії Караджа, повідомляється на сторінці Консульства України в Анталії у Facebook.

«Виставка портретних фотографій жінок-іноземок, які проживають в Анталії, відкрилася в приміщенні Muratpaşa belediyesi. 24 портрети, 24 історії життя без ретуші, без прикрас, жінка яка вона є - саме така ідея виставки», - йдеться у дописі.

Як повідомляється, Консул України В'ячеслав Хоменко завітав на захід на запрошення мерії та Асоціації, щоб підтримати українку - голову ГО «Середземноморське об'єднання українців» Наталію Караджа.

Ініціаторами й організаторами виступила Асоціація іноземців, створена при мерії району Муратпаша.