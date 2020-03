Українські дипломати в Данії зустрілися з представниками українських організацій та дітьми воїнів АТО

Співробітники Посольства України в Данії та представники українських організацій в королівстві провели зустріч, де, зокрема, обговорили питання співпраці.

Про це у вівторок повідомляється на офіційному вебсайті українського диппредставництва.

«У м. Ікаст відбулась зустріч дипломатів Посольства з представниками українських організацій Данії, які входять в Асоціацію украінців Данії. Під час зустрічі було обговорено питання співпраці та затверджено план роботи на 2020 рік. Відбулась дискусія щодо можливого внесення змін до Закону України «Про закордонне українство», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час зустрічі, яка відбулася29 лютого, також було роз’яснено ситуацію в Данії щодо заходів у боротьбі із коронавірусом.

Спілкування продовжилось у форматі «питання- відповідь».

У вівторок, 3 березня, Посол України в Данії Михайло Видойник зустрівся з дітьми, батьки яких загинули в АТО.

«3 березня у Посольстві були надзвичайні гості - діти, батьки яких загинули або постраждали в АТО. В рамках проекту «Треба Тревал» волонтерського руху «Меценати для солдата», за участі Асоціації українців Данії, перша група дітей мала можливість відвідати Копенгаген», - йдеться на офіційному вебсайті диппредставництва.

Як зазначається, під час зустрічі Михайло Видойник поспілкувався з дітьми на різні теми.

Фото: Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark у Facebook