В аргентинській «Просвіті» розпочався навчальний рік та курси з української культури

В центральному відділі Українського культурного товариства (УКТ) «Просвіта» в Буенос-Айресі розпочався навчальний рік та стартували курси з української культури.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» Хав'єр Апонюк Савич.

«Перший дзвоник в Аргентині! У суботу, 7 березня, у централії товариства «Просвіта» розпочався навчальний рік. З великим ентузіазмом та новими ідеями, з радістю та чудовими враженнями від літнього відпочинку зустрілись учні, вчителі та гості свята Першого дзвоника», - розповів Хав'єр Апонюк Савич.

Він повідомив, що під час урочистої церемонії відкриття навчального року присутні вшанували пам'ять загиблих у боротьбі за територіальну цілісність України, а також згадали про боротьбу УПА та її провідника Романа Шухевича.

Проте основна увага була надана українському генію Тарасу Шевченку. Як зазначається, УКТ «Просвіта» приєдналося до акції Світового конґресу українців #GlobalShevchenko, присвяченої дню народження Тараса Шевченка 9 березня.

Представники «Просвіти» Роман Данилишин та Ольга Демчук представили вчителів, «які тиждень за тижнем відповідатимуть за навчання та виховання з різних аспектів української культури».

Зазначається, що УКТ «Просвіта» пропонує цього року найповнішу програму заходів, пов’язаних з українською культурою у Буенос-Айресі.

Зокрема, курси проводитимуть Ансамбль українських танців «Просвіта» на трьох рівнях - дитячий, підлітковий та для людей поважного віку; Українська капела бандуристів «Тарас Шевченко». Відбудуться семінари з української вишивки, українських народних ремесел та української літератури.

Мовні курси пропонує Школа української мови, яка включає різні рівні: дитячий садок, початковий рівень, середній рівень та заняття для дорослих.

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Визначено також сходини сестринської організації УКТ «Просвіта» - Спілки української молоді.

Повідомляється, що перша репетиція українського ансамблю народних танців «Просвіта» вже відбулася.

«Український ансамбль народних танців «Просвіта» під час першої репетиції року долучився до акції Світового конґресу українців #GlobalShevchenko, присвяченої дню народження Тараса Шевченка», - зазначив Хав'єр Апонюк Савич.

Фото: Юрій Данилишин у Facebook