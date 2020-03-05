Нащадок українців став ректором одного з найшанованіших університетів Аргентини
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» Хав'єр Апонюк Савич.
«Нащадок українців призначений ректором одного з найбільш визнаних університетів Аргентини: інженер Андрій Агрес - новий ректор Технологічного Інституту Буенос-Айреса (Instituto Tecnológico de Buenos Aires - ITBA). Він належить до родини з багаторічною історією в українській громаді Аргентини і завжди був залучений до громадської роботи, особливо в українській молодіжній організації «Пласт»», - розповів Хав'єр Апонюк Савич.
Говорячи про академічну кар'єру новопризначеного ректора, Хав'єр Апонюк Савич зазначив, що Андрій Агрес працював у ІTBA протягом 15 років, де обіймав посаду доцента, директора департаменту індустріальної інженерії, декана інженерної школи та менеджменту та віце-канцлера.
Крім того, Андрій Агрес був штатним науковим співробітником факультету технологій, політики та менеджменту Технологічного університету Дельфта (Нідерланди).
Агрес отримав ступінь з будівельної інженерії в Університеті Буенос Айреса та магістра наук з інженерних систем, аналізу політики та управління в Технологічному університеті Дельфта.
Новий ректор ITBA також має великий діловий досвід у сфері консалтингу, технічних консультацій з питань управління та аналізу даних.
Університет ITBA в Аргентині є приватним закладом. Він був заснований у листопаді 1959 року і наразі вважається одним з кращих вищих навчальних закладів інженерного спрямування в Латинській Америці.
ITBA підтримує співпрацю з більш як 50 університетами у 20 країнах світу.
Фото: itba.edu.ar