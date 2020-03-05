УГКЦ у новому проєкті розповість про свої унікальні парафії у світі

«Живе телебачення» розпочинає 5 березня показ фільмів про парафії Української греко-католицької церкви (УГКЦ), знятих в усьому світі.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«У четвер, 5 березня 2020 року, о 19.00 у прямому ефірі «Живе телебачення» розпочинає показ фільмів про особливі парафії УГКЦ, знятих у різних частинах світу. Фільми створено в рамках серії «Жива парафія», - йдеться у повідомленні.

Першим буде показано фільм про парафію Введення у храм Пресвятої Богородиці у місті Норт-Порт, що у Флориді (США). Як зазначається, до неї належать, в основному парафіяни, вік яких 70-90 років, але вона одна з найбільш «живих» парафій УГКЦ.

«Владика Богдан Данило, єпарх Пармської єпархії, захоплюється активністю цих людей. Парох парафії отець Василь Петрів відзначає, що йому з такими парафіянами дуже подобається працювати, бо їхній попередній життєвий досвід дає йому можливість багато навчитися», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найбільше у парафії мріють, аби вона росла та розвивалася.

Повідомляється, що прямий ефір можна переглянути на каналі «Живого ТБ» в мережі YouTube або сторінці «Живого ТБ» у Facebook.

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У департаменті інформації УГКЦ зазначають, що покази живих парафій відбуватимуться щочетверга. Наступного тижня демонструватимуть фільм про парафію УГКЦ Святої Варвари у Відні.

«Живе телебачення» («Живе ТБ», Телебачення УГКЦ, УГКЦ наживо) - це суспільно-релігійний проєкт Української греко-католицької церкви, що забезпечує присутність УГКЦ в медійному просторі та надає вірянам можливість бути більш залученими в життя церкви. Проєкт покликаний залучати у своїй діяльності широку авдиторію в Україні й поза її межами. «Живе телебачення» висвітлює події, що відбуваються в житті УГКЦ по всій Україні та за кордоном, створює програми, новини, прямі трансляції, документальні фільми.

Фото: synod.ugcc.ua, news.ugcc.ua