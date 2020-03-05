Українці в Осло провели Лесині уроки та відсвяткували Колодія

В українській суботній школі «Еллісів» в Осло днями відсвяткували закінчення зими, віршами Лесі Українки зустріли весну та відзначили свято Колодія.

Про це йдеться на сторінці школи у Facebook.

«Ми готувалися до свята Колодія, Масниці, дня, коли ми нарешті попрощаємось із довгою норвезькою зимою. Ми вже так чекали на весну, що вирішили відсвяткувати одразу і по-українськи, і по-норвезьки – в надії, що весна прийде тоді скоріше. Тому приготували і вареники, і пиріжки, і млинці з оладками, і тістечка, і норвезькі булочки із збитими вершками та повидлом – fastelavnsboller», - йдеться у дописі.

Цікаво, що норвезьке зимово-весняне свято Fastelavn проводиться напередодні Великого посту. «Хлопчик Якоб підготував розповідь і презентацію. У сьогоденні Fastelavn традиційно святкують із солодкими булочками та із гілочками, прикрашеними різнокольоровим пір’ям – fastelanvsris, символом родючості. Ось такі барвисті гілочки і робили малята-дошкільнята в групах «Веселка» і «Бедрик», - зазначили в «Еллісів».

Під час традиційного святкування українського Колодія, який настає приблизно за місяць Великодня і приходить, коли зима зустрічається із весною, учасники свята дізналися багато нового для себе. У школі розповіли і показали, як святкували наші предки.

«Свято Колодія - одне з праслов’янських свят, яке сягає доби Трипільської культури. Це низка обрядових дійств на честь весняного пробудження природи, відоме як Колодій, Колодка, Масниця. На Колодія таку колодку, як на наших світлинах, прив'язували до руки тому, хто не встиг одружитися. Така була давня українська традиція, таке «покарання», бо в ті часи в 20 років молодь мала б уже мати сім'ю. В давнину треба було відкупитися, щоб цю колодку зняли», - розповіли у школі.

Українська майстриня-лялькарка Ніна Хаген, яка викладає у школі «Еллісів» та знайомить учнів з багатими традиціями українського народу, зробила ляльку-мотанку – дівчинку-весну. А ще грала на сопілці, як це робив Лукаш в «Лісовій пісні». Маленька Аврора (4 роки) із дошкільної групи «Бедрик» розказала напам'ять фрагмент із «Лісової пісні», з яким вона бере участь у конкурсі Лесі Українки «Змагаймось за нове життя».

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Віршами цієї видатної української поетеси в школі також попрощалися з зимою та привітали весну. «"Стояла я і слухала весну...", - писала Леся Українка в одному із своїх віршів. У лютому ми традиційно проводимо Лесині уроки, робимо презентації про її життя та творчість. Ось і минулої суботи вчителька української мови та літератури пані Наталія Житова розповідала дітям про Лесину поезію та про «Лісову пісню». А далі вже розмова природно пішла про головних героїв драми-феєрії, а потім і про народні вірування та традиції», - розповіли у школі.

Фото: Nina Hagen, Svitlana Riseberg (Українська школа «Еллісів» в Осло / Den Ukrainske skolen «Ellisiv» i Oslo у Facebook)