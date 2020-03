У Вашингтоні пройде Шевченківський вечір

Шевченківський вечір «Вічне слово Кобзаря» відбудеться в столиці США 20 березня.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

«Запрошуємо друзів разом з нами відсвяткувати у Посольстві України в США 206-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, у рамках заходу вступне слово виголосить Голова Вашингтонського відділення Товариства ім. Тараса Шевченка Богдана Урбанович.

Свою творчість представлять дитячий співочий ансамбль «Соловейки» з м. Філадельфія (керівник Галина Боднар, акомпаніатор Люба Щуйко) та дует бандуристів «Брати Лужецькі» (м. Філадельфія, керівник Галина Боднар).

Гостям свята також покажуть інсценування уривків з творів Т.Г. Шевченка (керівники Галина Михайлюк та Галина Пупін).

Шевченківський вечір відбудеться за адресою: 3350 M Street NW, Washington D.C., 20007. Початок о 18:00.

З питань реєстрації необхідно звертатися до 18 березня за електронною адресою: rsvp@mfa.gov.ua.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США‎ у Facebook