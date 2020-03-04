В Абу-Дабі покажуть українське фентезі «Сторожова застава»

Український пригодницький фільм-фентезі «Сторожова застава», знятий Юрієм Ковальовим за мотивами однойменної книги Володимира Рутківського, покажуть 6 березня в Абу-Дабі.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов в Facebook.

«У нашої молодої громади з'явились нові друзі - Abu Dhabi Youth Hub, підрозділ Міністерства (у справах – ред.) молоді ОАЕ. І вони наступної п'ятниці проведуть у себе наш новий Вечір українського кіно в Абу-Дабі напередодні дня народження Шевченка як частину V Шевченківських днів в ОАЕ! Цього разу в Еміратах покажемо перше українське фентезі - сімейну стрічку «Сторожова застава» - один із найуспішніших наших фільмів, права показу на який були продані у понад 20 країн світу», - написав Семенов.

Він повідомив, що захід - максимально публічний для резидентів ОАЕ, а фільм обирали в Abu Dhabi Youth Hub самостійно.

«Фільм демонструватиметься з англомовними субтитрами і є публічною подією для мешканців ОАЕ від державної установи, тож, будь ласка, запрошуйте іноземців», - додав Семенов.

Показ розпочнеться о 17:00 за адресою: Abu Dhabi Youth Hub, Corniche Rd - Abu Dhabi. Вхід вільний. Бажаний дрес-код - вишиванка та/чи українська символіка.

Як зазначається, з огляду на обмежену кількість місць прохання обов’язково бронювати свою участь в коментарях до допису.

Фото: Укрінформ; Yevheniy Semenov у Facebook