В аргентинській «Просвіті» оголосили про початок курсів з української культури

Українське культурне товариство (УКТ) «Просвіта» в Аргентині з нагоди початку нового навчального року оголосило про старт курсів з різних аспектів української культури.

Заняття розпочнуться 7 березня, повідомляється в оголошенні на сторінці УКТ «Просвіта» в Facebook. «У наступну суботу, 7 березня, розпочнеться проведення курсів, пов’язаних з різними аспектами української культури», - йдеться в оголошенні. Зокрема, в суботу курси проводитимуть Капела бандуристів ім.Тараса Шевченка, Дитячий ансамбль українських народних танців, школа української мови (для усіх вікових категорій), Спілка української молоді, Ансамбль українських народних танців «Просвіта». Також відбудуться семінари з вишивки, українських народних ремесел та української літератури. У наступну середу відбудуться курси української для дорослих, а у п’ятницю – ансамбль українських народних танців Сенйори «Просвіта». Читайте також: Нащадок українців став ректором одного з найшанованіших університетів Аргентини Як повідомляється, курси проходитимуть за адресою: Soler 5039-CABA. «Наша мета – розповсюджувати українську культуру в Аргентинській республіці», - йдеться в оголошенні. Фото: Укрінформ, Javier Aponiuk Sawicz‎