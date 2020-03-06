Світове українство закликає новий уряд не сходити зі шляху реформ

Новопризначений уряд України повинен продовжувати рухатися шляхом впровадження у країні рішучих реформ.

Про це йдеться у заяві Світового конгресу українців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З огляду на відставку уряду та генпрокурора лише через півроку після початку виконання ними своїх обов’язків, Світовий конгрес українців закликає новопризначеного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд дотримуватися реформістської євроатлантичної траєкторії”, - зазначили в СКУ.

В українській організації додали, що інтереси України та українців мають залишатися першочерговими.

“Довіра до уряду, незалежність судової системи та недоторканність демократичних інститутів є ключовими для успіху України. Україна ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери не дотримуватимуться верховенства права, братимуть участь у політично мотивованому правосудді чи не зможуть сповна втілити необхідні демократичні та економічні реформи”, - наголошується у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку Олексія Гончарука і призначила Прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.