Шмигаль сказав, хто має розпочати судову реформу
Про це Шмигаль сказав під час ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Судова реформа на часі. Це буде одна з найскладніших реформ, але без неї ми успішними не будемо. Цю реформу не можуть зробити декілька, навіть наділених повноваженнями. Цю реформу може зробити суспільство", – зазначив прем'єр.
Прем'єр зазначив, що одних ініціатив уряду, президента та інших чиновників замало. Просто ухвалення нових законів не змінить чинну ситуацію у судах, на яку так часто нарікають українці. Він розтлумачив: людям потрібно перестати давати хабарі суддям і створити на служителів Феміди потужний тиск, тоді вони боятимуться вирішувати справи "за конверти".
При цьому, за словами Шмигаля, судової реформи дійсно чекають вже декілька років і вона, безумовно, дуже потрібна Україні.