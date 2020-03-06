Шмигаль сказав, хто має розпочати судову реформу

Новий прем'єр Денис Шмигаль заявив, що реформа судів в Україні є дуже важливою, тому до неї треба підійти комплексно і виважено.

Про це Шмигаль сказав під час ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Судова реформа на часі. Це буде одна з найскладніших реформ, але без неї ми успішними не будемо. Цю реформу не можуть зробити декілька, навіть наділених повноваженнями. Цю реформу може зробити суспільство", – зазначив прем'єр.

Прем'єр зазначив, що одних ініціатив уряду, президента та інших чиновників замало. Просто ухвалення нових законів не змінить чинну ситуацію у судах, на яку так часто нарікають українці. Він розтлумачив: людям потрібно перестати давати хабарі суддям і створити на служителів Феміди потужний тиск, тоді вони боятимуться вирішувати справи "за конверти".

При цьому, за словами Шмигаля, судової реформи дійсно чекають вже декілька років і вона, безумовно, дуже потрібна Україні.