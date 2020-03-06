Уряд візьметься за реформування ДАБІ упродовж двох тижнів — Шмигаль

Уряд має намір упродовж наступних двох тижнів узятися за реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Протягом двох тижнів ми зробимо реформу державного будівельної архітектурної агенції”, — сказав Шмигаль.

Водночас, за його словами, в країні досі залишається багато державних агентств, які працюють неефективно і які варто реформувати.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 6 березня заявив, що ДАБІ буде ліквідована упродовж двох тижнів.