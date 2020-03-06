Жодних кадрових рішень щодо керівництва митниці не буде без аудиту — Шмигаль

Жодних кадрових рішень щодо керівництва Державної митної служби не буде до тих пір, поки уряд не розбереться у реальному стані справ на митниці.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для того, щоб ухвалювати (кадрові рішення – ред.), треба мати ґрунтовні підстави. Ми щойно говорили про справедливість, то треба визначити, яка причина (недовиконання державного бюджету – ред.) і приймати обґрунтовані справедливі кадрові рішення", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд нині розбирається із ситуацією.

"Ми зараз намагаємося проаналізувати детально причини невиконання бюджету за перші два місці року. По-друге, ми шукаємо джерела на напрямки, за якими ми все ж таки у першому кварталі виконаємо бюджет – це першочергова задача. Практично щодня ми працюємо із фінансовим блоком, в тому числі на вихідних", - сказав Прем'єр.

Шмигаль додав, що навіть у суботу, 7 березня, має намір провести нараду з представниками фінансового блоку уряду, відповідних органів, у тому числі за участю керівництва Державної митної служби.

"Коли ми будемо готові, коли ми говоримо про прозорість, то ми надамо всі цифри та будемо абсолютно відвертими із людьми про те, в якій ситуації ми зараз знаходимося. Ми визначимо причини, чому це сталося, якщо це курс - то це курс, якщо ж це зловживання, то зловживання. Ми ці речі всі покажемо, провівши аудит", - сказав Глава уряду.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 5 березня висловив незадоволення роботою Державної митної служби, яку зараз очолює Максим Нефьодов. "Нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою, але наразі виглядає так, що контрабанда відправила митницю в нокаут", - заявив глава держави.

Він зазначив, що недовиконання державного бюджету від початку 2020 року склало 16 мільярдів гривень, з яких 13 мільярдів — з вини митниці.