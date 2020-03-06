Шмигаль обіцяє, що деякі реформи зазнають змін

Деякі реформи, які втілювали у життя попередні уряди, у тому числі щодо боротьби з корупцією, будуть продовжуватися, а деякі зазнають певних змін.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Реформи - не самоціль. Реформи – це інструмент покращити життя українців та зробити його менш корупційним. Звісно, ми будемо реалізовувати реформи ті, які розпочаті або які дали людям якісь переваги, вони будуть продовжені, а можливо деякі зазнають корективи. Щоб знову таки це була не просто реформа, а щоб ми отримали результат для людей», - сказав Шмигаль.

На його переконання, досі корупція залишається однією з найбільших проблем в Україні. І якщо подолати її на найвищих щаблях владі вдалося, то на середній ланці проблема досі актуальна.

«Сьогодні ми говоримо про реформи, які мають поставити ряд запобіжників корупції», - додав очільник уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку Олексія Гончарука і призначила Прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.