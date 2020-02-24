Разумков у Латвії зустрівся з представниками української діаспори

На завершення першого дня офіційного візиту до Латвійської Республіки Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков поклав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Ризі та поспілкувався з представниками української громади Латвії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже багато років у нас дружні партнерські відносини між Україною та балтійськими державами. І наш президент свій перший закордонний візит здійснив до Риги, і в мене вийшло так само… Раніше ми з колегами зустрічалися в Страсбурзі під час роботи голів парламентів. І зараз зможемо продовжити спільну роботу, яка була започаткована раніше», - сказав Разумков.

Він окремо підкреслив, що Латвія завжди була і залишається сталим партнером України, зокрема у питанні боротьби за територіальну цілісність та суверенітет. При цьому латвійські партнери «адвокатують Україну на різних рівнях», а також допомагають у різний спосіб, в тому числі, наприклад, «з реабілітацією наших військових, політв’язнів та дітей, що постраждали внаслідок війни». «Жодного разу Латвія не змінювала позицію на міжнародній арені. Нам дійсно важливо продовжувати цю співпрацю», - підкреслив Голова Верховної Ради.

Посол України в Латвії Олександр Міщенко розповів Разумкову про діяльність місцевої української громади в цілому та про окремі українські діаспорні організації. Після цього голова Парламенту та інші члени делегації, народні депутати Соломія Бобровська («Голос») і Тарас Тарасенко («Слуга народу») поспілкувалися з присутніми українськими активістами, відповіли на їх запитання. На завершення розмови Дмитро Разумков окремо подякував представникам української громади за активну допомогу Україні, за збереження і поширення національної культури.

У перебігу першого дня візиту Голова ВРУ Дмитро Разумков також відвідав Ризьку Українську середню школу та Музей окупації Латвії.

Під час другого дня офіційного візиту до Латвії український високопосадовець проведе переговори з Прем’єр-міністром Кріш’янісом Каріньшем, Спікером Саейму Інарою Мурнієце та Президентом Латвії Егілсом Левітсом.

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Відтак Голова ВРУ відбуде до Таллінна. Візит до Естонської Республіки триватиме 25-26 лютого. Там Дмитро Разумков проведе зустрічі з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, Спікером естонського парламенту (Рійгікогу) Хенном Пиллуаасом, міністром оборони Юрі Луйком та міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу.

Очільник парламенту України також відвідає Естонський центр систем електронного адміністрування E-Estonia.

Як повідомлялося, 24-26 лютого 2020 року Голова Верховної Ради Дмитро Разумков перебуває з офіційним візитом у Латвії та Естонії.