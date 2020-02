Разумков відвідав українську школу в Ризі

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

«У мене зовсім немає відчуття, що я у відрядженні за межами України, тому що навколо звучить дуже гарна, чиста українська мова. Я бував у багатьох навчальних закладах в нашій державі та за її межами, але в такій українській школі, яка успішно розвивається за кордоном, я вперше. Це велике досягнення, і я розумію, що шлях до створення такої школи точно був непростим», - зазначив Разумков.

Спікер подякував керівництву та викладацькому складу закладу за ефективну багаторічну працю.

Він також відзначив важливу роль школи у вихованні дітей.

«Саме від сьогоднішніх учнів залежить те, якою в майбутньому буде Україна та Європа. Тому те, що діти мають змогу жити і навчатися на перетині кількох культур, вивчати мову своїх батьків нарівні з латиською, - це дуже важливо. Це розширює світогляд і водночас виховує любов і повагу до рідної держави», - підкреслив Голова Верховної Ради.

Як повідомлялося, 24-26 лютого 2020 року Голова Верховної Ради Дмитро Разумков перебуватиме з офіційним візитом у Латвіїі та Естонії.

Фото: rada.gov.ua, Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії у Facebook