Разумков вирушив із візитом до Латвії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розпочав офіційний візит до Латвії.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розпочав офіційний візит до Латвії. Під час візиту Голова Парламенту України проведе переговори з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом, Прем’єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем та Спікером Саейму Латвії Інарою Мурнієце”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, Разумков планує відвідати Ризьку Українську середню школу і Музей окупації Латвії, а також візьме участь у церемонії покладання квітів до Монументу Свободи та до пам’ятника Тарасові Шевченку.

Як повідомлялося, 24-26 лютого 2020 року Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуватиме з офіційним візитом у Латвіїі та Естонії.

Естонську Республіку Голова Верховної Ради відвідає 25-26 лютого 2020 року. Дмитро Разумков проведе зустрічі з Президентом Естонської Республіки, Президентом Рійгікогу, Міністром оборони та Міністром закордонних справ.

Голова Парламенту України також відвідає Естонський центр систем електронного адміністрування «E-Estonia».