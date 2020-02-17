Разумков хоче, щоб витрати на проїзд були у звітах про депутатські відрядження

Дмитро Разумков звернувся до комітетів ВР з проханням доопрацювати зміни до законодавства, щоб зобов'язати народних депутатів звітувати про витрати на транспорт під час відрядження.

Про це Дмитро Разумков сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюся до комітету з питань регламенту і до комітету з питань податкової, митної та фінансової політики щодо компенсації витрат народних депутатів за проїзд. Шановні колеги, я не зовсім розумію, чому станом на сьогодні, ми про це вже говоримо майже пів року, ми не можемо привести до ладу цю норму? Чому у всіх, у будь-яких організаціях, коли у вас є відрядження, ви звітуєте за ті кошти, які вам у межах бюджету надаються для транспортних видатків? Як це робити, всі знають. А станом на сьогодні в нас такої норми немає", - сказав Голова Верховної Ради.

Дмитро Разумков попросив представників комітетів напрацювати відповідні норми.

"Будь ласка, допрацюйте ці зміни, якщо вони необхідні, щоб не просто кошти виділялися, а щоб ми, як відповідальні народні депутати, могли пояснити, куди вони були витрачені, і якщо можна, на наступному засіданні дати інформацію щодо цього питання", - зазначив Разумков.