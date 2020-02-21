Героям Небесної Сотні віддали шану пам’яті в Ризі

У столиці Латвії активісти української громади та працівники Посольства України в Ризі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вечір почався із зустрічі української громади біля пам’ятника Т.Г. Шевченку в парку Кронвальда в центрі міста. Учасники заходу засвітили лампадки, поклали вінки та квіти до пам’ятника Кобзарю.

Посол України в Латвії Олександр Міщенко виголосив коротку промову, в якій згадав невмирущий подвиг Героїв Небесної Сотні та підкреслив, наскільки важлива пам’ять про них в сьогоденні – в Україні, Латвії та усьому світі.

У дворі посольства України в Ризі отець Роман Сапужак (Ризька парафія УГКЦ) відправив панахиду в пам'ять українських Героїв. Після служби запалені свічки розмістили біля стенду з фотографіями, а на деревах та кущах розвішали білі паперові фігурки янголів – на згадку про загиблих Героїв Небесної Сотні.

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