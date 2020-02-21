Героям Небесної Сотні віддали шану пам’яті в Ризі
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Укрінформ
У столиці Латвії активісти української громади та працівники Посольства України в Ризі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Посол України в Латвії Олександр Міщенко виголосив коротку промову, в якій згадав невмирущий подвиг Героїв Небесної Сотні та підкреслив, наскільки важлива пам’ять про них в сьогоденні – в Україні, Латвії та усьому світі.
У дворі посольства України в Ризі отець Роман Сапужак (Ризька парафія УГКЦ) відправив панахиду в пам'ять українських Героїв. Після служби запалені свічки розмістили біля стенду з фотографіями, а на деревах та кущах розвішали білі паперові фігурки янголів – на згадку про загиблих Героїв Небесної Сотні.