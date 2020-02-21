У Страсбурзі вшанували Героїв Небесної Сотні

У французькому Страсбурзі відзначили шосту річницю Революції Гідності, вшанувавши пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Захід пройшов на алеї Ради Європи біля зірки, встановленої на вшанування Небесної Сотні та всіх громадян, які боролися за європейські цінності на Євромайдані.

День Героїв Небесної Сотні у Страсбурзі / Фото: Андрій Лавренюк, Укрінформ

«Сьогодні ми, як і в усьому світі, вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. Цього дня шість років тому розпочалася російська агресія проти України», - звернувся до присутніх постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

У заході взяли участь представники української громади, духовенства, дипломати, друзі нашої країни.

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Тарасюк зауважив, що, спілкуючись у Раді Європи з колегами з інших країн, він чує доволі обережні оцінки стосовно агресивних дій Росії проти України, подеколи речі просто не називають своїми іменами.

«Я з цим категорично не згоден», - наголосив дипломат.

Панахиду на вшанування Героїв Небесної Сотні провів священних УГКЦ отець Іван.

Учасники богослужіння запалили свічки, помолилися за загиблих під час Революції Гідності, а також за перемогу і процвітання України.