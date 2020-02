У Кенії вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

В Посольстві України в Кенії віддали данину пам’яті Героям Небесної Сотні.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Сьогодні, у День Героїв Небесної Сотні, згадуємо трагічні події 2014 року, коли з 18 по 21 лютого під час розстрілів на Майдані загинуло понад 100 учасників Революції Гідності. Для вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні колектив Посольства України в Кенії долучився до щорічної всеукраїнської тихої акції «Ангели пам’яті», - повідомляється в дописі.

Як зазначається, територію посольства прикрасили паперові ангели, що символізують полеглих Героїв.

У диппредставництві закликали пам’ятати «про загиблих співвітчизників, які ціною власного життя відстояли нашу свободу та європейський вибір».

Як повідомляв Укрінформ, щорічна тиха акція «Ангели пам'яті» - захід, ініційований мистецькою агенцією «Територія А» і її президентом - українською співачкою, громадською діячкою, волонтеркою Анжелікою Рудницькою у пам’ять про розстріл Героїв Небесної Сотні 18-20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Учасники акції традиційно розвішують символічних білих паперових янголів на згадку про тих, хто віддав життя за мирну Україну, і запалюють свічки пам’яті.

Як розповіла Анжеліка Рудницька, 20 лютого у Києві розпочнеться шоста щорічна всесвітня тиха акція вшанування Героїв Небесної сотні «Ангели пам‘яті».

За словами Рудницької, до акції долучилося багато міст в Україні та інших країнах світу, зокрема, Авдіївка, Афіни, Баффало, Брюссель, Варшава, Верховина, Вінниця, Івано-Франківськ, Ірпінь, Коломия, Краматорськ, Луганщина (всі міста), Львів, Ніцца, Одеса, Париж, Рівне, Сєвєродонецьк, Стамбул, Тернопіль, Торецьк, Херсон, Хмельницький тощо.

Як відомо, в Україні День Героїв Небесної сотні відзначається 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Саме цього дня 2014 загинуло найбільше активістів Євромайдану.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya /Посольство України в Кенії