Українці в Римі переглянули «Пекельну хоругву» та зустрілися із Сашком Лірником

В Римі днями відбувся показ українського художнього фільму-казки «Пекельна хоругва або Різдво Козацьке» та зустріч української громади з казкарем і сценаристом Сашком Лірником.

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії (Рим) Олесь Городецький на сторінці у Facebook.

«В Римі був казковий, феєричний день. День українського фільму «Пекельна хоругва або Різдво Козацьке» та прекрасних казок неперевершеного Сашка Лірника! Фільм чудовий! Козацька звитяга, тонкий гумор, містика Різдва, багатство українського фольклору, купа позитивних емоцій - одним словом, все те, що може та повинно дарувати глядачам українське кіно!», - зазначив Городецький.

Він додав, що присутність та виступи Сашка Лірника «зробили свято досконалим та завершеним». «Гадаю, що жоден глядач переповненої зали, що став частинкою цього українського дійства, не залишився байдужим», - зазначив Городецький, подякувавши Сашкові Лірнику «за неповторні позитивні емоції, за круте українське кіно».

Показ фільму вдбувся у суботу в кінотеатрі «Don Bosco».

Сашко Лірник у своєму дописі розповів, що показ відбувся при повному аншлазі. «Пекельна Хоругва» в Римі. Повний аншлаг! Оце ми фільм зробили! Люди їхали за 600 кілометрів щоб подивитися!», - поділився враженнями казкар.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч з відомим українським казкарем Сашком Лірником (Олександром Власюком) та показ фільму «Пекельна Хоругва, або Рiздво Козацьке» були анонсовані Олесем Городецьким в рамках «Дня українського кіно-2020» у Римі 16 лютого.

Як відомо, фільм «Пекельна Хоругва, або Рiздво Козацьке» — український художній фільм-казка 2019 року. Сценарій стрічки базується на казці Сашка Лірника «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід». Фільм знятий за підтримки Держкіно. Режисер – Михайло Костров.

Уперше стрічку продемонстрували 25 травня 2019 року у конкурсній програмі «Molodist Teen Screen» 48-го щорічного Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». У широкий український прокат фільм вийшов 1 січня 2020 року.

Фото: Олесь Городецький у Facebook