У Хорватії стартував проєкт «Україна мистецька»

Посольство України в Хорватії розпочало реалізацію проєкту «Україна мистецька», який відкрився виступом Українського класичного балету (Ukrainian Classical Ballet).

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Facebook.

«16 лютого 2020 року Посольство України у співпраці з мистецькою агенцією ARTentainment розпочало реалізацію проєкту «Україна мистецька». Проєкт «Україна мистецька» відкрив Український класичний балет (Ukrainian Classical Ballet) своїм виступом на сцені головної концертної зали Загреба імені Ватрослава Лісинського (Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog)», - йдеться у дописі.

Як зазначається, виступ Українського класичного балету вітали глядачі в ущент заповненій залі.

Наступними «Україну мистецьку» у Хорватії представлять живопис, кіно, танець, етнострої.

Як повідомляв Укрінформ, Посольство України в Хорватії анонсувало виступ Українського класичного балету з балетними виставами «Кармен» і «Шехеразада» 16 лютого в Загребі.

Читайте також: У Відні пройшли Дні Українського католицького університету

Фото: Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia, ARTentainment в Facebook