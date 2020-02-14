Пласт у Фінляндії оприлюднив план заходів на перше півріччя 2020 року

Пластуни Фінляндії оприлюднили програму заходів на перше півріччя 2020 року.

Її розміщено на сторніці Пласту в Фінляндії у Facebook.

« До уваги батьків! План пластових заходів на перше півріччя 2020 р.», - йдеться у повідомленні.

Програму заходів відкрило урочисте вручення новацьких хусток 9 лютого. Наступна подія – сходини (23 лютого і 1 березня).

У неділю, 8 березня, пройде тематичне заняття до дня народження Тараса Шевченка.

Чергові сходини відбдуться 22і 29 березня.

Квітень розпочнеться 11 числа відкритим заходом з нагоди Великодня.

У неділю, 26 квітня, сходини присвятять темі Чорнобиля.

Мандрівка: змагання на природі, майстер-клас з риболовлі тощо пройде 3 травня.

Сходини з нагоди підготовки до Свята Весни пройдуть 10 травня, а саме свято відбудеться 16 травня.

На 31 травня заплановані сходини та відвідини Музею природознавства.

Захід до Дня Конституції України попередньо запланований на 26-28 червня 202 року.

У липні відбудуться плстові табори.

Детальнішу інформацію щодо місць проведення заходів можна подивитися тут.

Як відомо, Пласт — українська скаутська організація з відділами по цілому світі, яка ставить собі на меті українське патріотичне та всебічне виховання молоді.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 13 січня підписав Закон "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху" №385-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2019 року з урахуванням пропозицій глави держави.

Закон про визнання пластунів був опублікований 15 січня в парламентській газеті "Голос Україні". Документ визнає історичний внесок пластового руху в освіту дітей і молоді, здобуття та становлення української державності й створює засади державної політики щодо сприяння розвитку пластового й скаутського руху.