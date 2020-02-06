Український короткометражний фільм «У полі» покажуть на міжнародному фестивалі в Лівані

Стрічку «У полі» режисера і сценариста Олександра Шкрабака покажуть на Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів у м.Тір, якій пройде 15-16 лютого.

Про це повідомляє Посольство України в Лівані на своїй сторінці у Facebook.

«Українська короткометражна стрічка режисера Олександра Шкрабака «У полі» бере участь у Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів у м.Тір (15-16 лютого). Це історія про батька, який шукає свого сина на полях російсько-української війни. Та чужих дітей, як і чужих молитов, не буває. Той хлопець, якого він знаходить, стає його сином, і врятувати його він проситиме Бога та всіх святих всіма мовами світу», - йдеться у дописі.

Як зазначається, фільм буде демонструватися 15 лютого о 16:30.

Як відомо, фільм «У полі» - дебютна робота режисера та автора сценарію Олександра Шкрабака. Виробництво стрічки здійснила компанія Fresh Production Group за підтримки Держкіно.

Зйомки фільму проходили у Київській області. Головні ролі у стрічці виконали Василь Баша та Юрій Одинокий.

«У полі» став одним із двох українських фільмів, відібраних до участі у конкурсній програмі «короткометражного кіно» престижного фестивалю в Коттбусі в 2017-му році.

Фото: Укрінформ,Tiro Arts Association/Facebook

Відео: Dergkino Ukraine