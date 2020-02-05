У Празі вшанували видатного українського фізика Івана Пулюя

У столиці Чехії днями віддали шану видатному українському фізику Івану Пулюю з нагоди 175-річчя від дня його народження.

Про це повідомляє Посольство України в Празі у Facebook.

«В Празі вшанували пам‘ять Івана Пулюя з нагоди 175-річчя від дня його народження», - йдеться у дописі.

Посол України в Чехії Євген перебийніс у своєму дописі нагадав, що Іван Пулюй похований на цвинтарі «Мальвазінки» практично в центральній частині Праги, де знайшли свій спокій чимало відомих людей.

Дипломат зауважив, що фізик та електротехнік Іван Пулюй – «це постать не лише українського, а й світового масштабу». «Винахідник Х-променів (причому зробив це ще до Вільгельма Рентгена), автор багатьох проєктів електростанцій, зокрема першої на змінному струмі у Празі, якою мешканці міста користуються й досі, «батько» системи празьких електричних трамваїв, а також багатьох інших винаходів, в тому числі у сфері телекомунікацій. Іван Пулюй був ректором Празької політехніки, а також відомий тим, що переклав українською мовою Біблію», - написав Перебийніс.

Він нагадав, що Пулюй народився у Гримайлові на Тернопільщині. «До речі, ця земля дала багатьох інших визначних особистрстей: через дев'ять років після Пулюя, також на Тернопільщині, 60 кілометрів від Гримайлова - у Зарубинцях, народився інший Іван - Горбачевський, ще один українець зі світовим ім'ям. Його доля також була тісно пов'язана з Прагою. Тут він вважається засновником чеської біохімії. Свого часу був міністром охорони здоров'я Австро-Угорщини, деканом медичного факультету і навіть ректором славнозвісного Карлового університету. 165-річчя від дня його народження ми відзначили у травні минулого року за участі нинішнього ректора цього навчального закладу», - розповів дипломат.

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Отже, 2 лютого українці в Празі «схилили голови біля могили Івана Пулюя». Посол нагадав, що нещодавно за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ України та за участі української громади в Чехії його могилу було реставровано та «адаптовано» відповідно до чеського законодавства. Це означає, що її власниками тепер є Україна та українці Чехії, а тому могилі нічого не загрожує. Відтепер - це достойне місце пам'яті, біля якого всі бажаючі можуть вшанувати великого українця.

Фото: Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze у Facebook