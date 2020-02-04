Українці зі Щецина надіслали чергову допомогу пораненим воїнам і сиротам в Україні

Чергову партію допомоги пораненим українським воїнам і дітям-сиротам на сході України надіслали українці зі Щецина.

Як повідомив голова Щецинського Об’єднання українців у Польщі Ян Сирник у Facebook, посилки вже в Україні у волонтерів.

«Дівчата в Україні перепаковують, сортують, і посилки поїдуть вже по адресам», - написав він, подякувавши волонтеркам.

У своєму дописі він також нагадав усім охочим реквізити для допомоги.

Зі свого боку, волонтерка Марія Горбатенко у соцмережі зазначила, що отримані посилки від Щецинського Об’єднання українців у Польщі та Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині поїдуть в Кремінську спеціальну школу-інтернат, Луганський обласний будинок дитини 2 м.Сєвєродонецьк та до поранених воїнів у військовий шпиталь.

Вона подякувала за допомогу та небайдужість і розповіла, що у посилках є все необхідне, зокрема, «памперси, засоби гігієни для маляток, лікувальні шампуні, набори дорожні для наших спортсменів, засоби гігієни, канцтовари, шкарпетки, кольоровий гофропапір для творчості».

Для шпиталю надіслали одноразові скальпелі, стерильні пов'язки, катетери, бінти, ранозагоювальні пов'язки та інше.

Марія Горбатенко також подякувала усім, хто допоміг із доставкою посилок в Україну.

Читайте також: В Ірландії розповіли про незламну Україну в умовах російської агресії