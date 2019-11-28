Українці з польського Щецина щостий рік допомагають нужденним і воїнам в Україні

Чергову партію допомоги нужденним родинам та воїнам в Україні надіслали днями українці зі Щецина в рамках акції «Разом допоможемо Україні».

Про це йдеться у Facebook на сторінці Щецинського Об’єднання українців у Польщі.

«Дякуємо всім за допомогу.Особливо особам, яки у листопаді нас підтримали: Stefania Łajkosz, Stanislav Gavrylenko, Jerzy Karczewski, Jan Saładiak, Katarzyna Fedyk, Agnieszka Pałczyńsk,a Halina Harasym. Дякуючи вам, 30 дітей отримають теплі чоботи, курточки і дещо солодкого», – йдеться у повідомленні.

Також днями допомогу (ліки, засоби гігієни, смаколики тощо) від українців зі Щецина отримали медики-добровольці ASAP Rescue, написала Тетяна Власюк у Facebook.

«Безмежна подяка тим, хто не втомився від Війни. Хто знає, що кожного дня на передовій наші військові та медики тримають наше з вами небо! Ян Сирник (Jan Syrnyk), величезна подяка Щецинському Об’єднанню українців у Польщі та Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині, Robert Rosa за постійне надійне плече тим, хто рятує життя! Носочки, ліки, джгути, бинти та картини вже в медиків добровольців з ASAP Rescue. Шампуні та інші засоби по догляду за собою також віддали сюди. Доїхав навіть виноград», - написала Власюк.

Вона також подякувала у соцмережі українцям зі Щецина за допомогу дітям з багатодітної родини з прифронтововї зони, яким передали теплі речі.

Акція «Разом допоможемо Україні» триває вже шостий рік, зазначив у Facebook голова Щецинського Об’єднання українців у Польщі Ян Сирник (Jan Syrnyk). «Це акція допомоги. Допомоги сиротам. Допомоги сім’ям малозабезпеченим. Допомоги пораненим. Допомоги потерпілим від російського агресора й окупанта», - зазначив він у дописі.

У рамках акції українці Щецина також допомагають добровольцям, військовим медикам, нужденним багатодітним родинам тощо. Вони, зокрема, надсилають харчі, теплий одяг, медичну допомогу (ліки, бинти, аптечки, шприци, обладнання та інші засоби, необхідні для рятування поранених в зоні бойових дій) тощо.

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Від імені Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині та Щецинського Об’єднання українців у Польщі Ян Сирник подякував всім за надану допомогу і закликав приєднуватись до акції усіх, у кого є бажання щиро допомогти.

Детальну інформацію можна знайти тут.

Фото: сторінки Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie, Jan Syrnyk, Таня Власюк у Facebook