Парламентська бібліотека у Тбілісі поповнилася книжками про Україну

Книжковий фонд Українського куточка в Національній Парламентській бібліотеці м.Тбілісі збагатився новою літературою про Україну.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Грузії.

«У рамках реалізації Меморандуму про відкриття Українського куточка в Національній Парламентській бібліотеці м.Тбілісі між Українською молодіжною організацією в Грузії «Світанок» та згаданою бібліотекою 27 листопада відбулося чергове поповнення книжкових фондів Українського куточка літературою про Україну, наданою МЗС України», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, у заході взяли участь директор Національної Парламентської бібліотеки м.Тбілісі Г.Кекелідзе, голова Української молодіжної організації в Грузії «Світанок» Т.Кахіані та перший секретар ПУ Т.Ковпак.

Фото: сторінки Посольства України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში, Ukrainian Youth Organization of Georgia "Svitanok", საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა/National Library of Georgia - у Facebook