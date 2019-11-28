У Канаді вимагають звільнення викладача через заперечення Голодомору

У Канаді вимагають звільнення викладача через заперечення Голодомору

Укрінформ
Українська громада Канади вимагає звільнення асистента викладача університету Альберти Дугала Макдональда, який заперечує Голодомор.

Із цим закликом виступив Конгрес українців Канади.

“Цього тижня студенти університету Альберти разом з Українсько-канадською студентською радою виявили кілька повідомлень асистента викладача Дугала Макдональда у соціальній мережі, в яких він називав Голодомор “міфом” та “брехнею”, - заявили у Конгресі.

Наглошується, що попри визнання Голодомору федеральним та провінційними парламентами "навіть у 2019-ому ми не можемо дозволити собі поступливості у навчанні та інформування щодо Голодомору”.

У Конгресі закликали усіх небайдужих звернутися із закликом до університету Альберти звільнити Макдональда.

Читайте також: У канадському парламенті вшанували пам’ять жертв Голодомору

Додамо, що Конгрес українців Канади підтримав прем’єр-міністр Альберти Джейсон Кенні. “Викликає глибоке занепокоєння, що університетський викладач та колишній кандидат у депутати від комуністичної партії бере участь у запереченні геноциду”, - написав Кенні на своїй сторінці у Facebook.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-