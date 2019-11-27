У канадському парламенті вшанували пам’ять жертв Голодомору

У федеральному парламенті Канади в Оттаві відбувся офіційний захід до 86-х роковин Голодомору в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, прийом відвідали лідери української громади, дипломати, депутати від різних партій та три федеральні міністри.

Звернення від уряду Канади озвучив міністр оборони Харджит Саджан. Він нагадав про значний внесок вихідців з України у становлення та розвиток Канади і закликав ніколи не дозволити повторитися подібному до Голодомору жахіттю.

Своєю чергою посол України в Канаді Андрій Шевченко подякував Канаді за тверду підтримку прав людини в Україні та по всьому світу. “Жодну державу світу не можна залишати на розсуд цинічного диктатора лише тому, що це відбувається на іншій частині земної кулі”, - сказав Шевченко.

На заході була присутня також одна зі свідків Голодомору, яка запалила свічу пам’яті.

Гості також мали змогу переглянути виставку, розгорнуту в одному з приміщень парламенту, про жахливий штучний голод, на який українців прирекли радянські керманичі.

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Як повідомлялося, Канада стала першою державою, яка визнала Голодомор актом геноциду українців ще у 2008 році. Відтоді у парламенті країни регулярно відбуваються офіційні заходи на відзначення роковин тих жахливих подій.

Фото: Максим Наливайко