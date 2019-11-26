Українці в Мілані розповідали про Голодомор в Україні

Українці в Мілані провели днями четверту щорічну інформаційну акцію до 86-х роковин Голодомору.

Про це повідомила волонтерка Леся Цибак у Facebook.

«Метою акції було запалити серця італійців співчуттям, щоб почули та пройнялися нашою бідою, щоб у них хоча б защемило там, де у нас величезна рана! Ми згадали, розказали, донесли... Ми показали своїм нащадкам, що пам`ять жива і ніхто не забутий», - написала Леся Цибак.

Вона подякувала Генеральному консулу України в Мілані Роману Горяйнову за його підтримку та допомогу, українській громаді й співгромадянам. «Шановна громадо, дорогі співвітчизники! Дякую вам за разом пережиті спогади про болючу пам'ять Голодомору під час проведення інформаційної акції. Навіть Мілан плакав з нами рясним дощем, слухаючи розповіді та розглядаючи світлини тих років... Я дякую також тим, хто не зміг прийти, але я впевнена - ви були з нами в молитвах», - зазначила волонтерка.

Леся Цибак висловила упевненість, що зусилля учасників акції не будуть марними: «Ми виклалися максимально, і я впевнена, що зерна, які ми сьогодні (24 листопада – ред.) посіяли, обов`язково дадуть хороші ростки. Дякую усім і кожному, і пам’ятаймо: ми - нація нескорених!».

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Фото: Baraniuk Maksym, Світлана Найдиш