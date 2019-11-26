В британському університеті пройде виставка про Голодомор в Україні

Експозиція, присвячена Голодомору 1932-33 рр. в Україні, відкриється 27 листопада в Університеті Гаддерсфілда у Великій Британії.

Організатором заходу є Український клуб Гаддерсфілда, йдеться на сторінці події у Facebook.

«Виставка складатиметься з 32 величезних постерів, на яких викладені яскраві деталі геноциду 1932–33 років із супровідними пояснювальними буклетами. Також на гігантському екрані з’явиться серія тематичних відеороліків», - зазначається у повідомленні.

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Захід пройде 27 листопада з 10:00 до 18:00 у Heritage Quay's Exhibition Centre і буде відкритий для студентів, науковців та широкого загалу.

Вхід на виставку безкоштовний.

Фото: Huddersfield Ukrainian Club‎ у Facebook