Україна уперше взяла участь у міжнародному благодійному ярмарку на Філіппінах
Про це йдеться на сторінці Посольства України в Малайзії у Facebook.
«Україна вперше взяла участь у Міжнародній ярмарці International Charity Bazaar-2019 в Республіці Філіппіни», - зазначається у соцмережі.
Як видно на розміщених у дописі світлинах, українські учасники запропонували смаколики та сувеніри.
Як повідомляється у ЗМІ, благодійний ярмарок, який проходив 53-й рік поспіль, традиційно проводиться у співпраці з Міністерством закордонних справ Філіппін, представниками дипломатичних і консульських установ в республіці та дружинами глав акредитованих в республіці іноземних представництв.
Виручені на ярмарку кошти підуть на потреби ряду навчальних закладів, провінційних лікарень та на інші благодійні проєкти на Філіппінах.
Крім того, український стенд днями працював також і на міжнародному благодійному ярмарку Ukraine at SOHOM International Charity Bazaar 2019 у столиці Малайзії Куала-Лумпурі. Як повідомляє Посольство України в Малайзії у соцмережі, тут були представлені мед, шоколад, вироби народних майстрів, петриківський розпис тощо.
«SOHOM Charity Bazaar відчинив свої двері та знову запросив жителів та гостей Малайзії відвідати гостинність 47-ми країн світу. Цього року для Українців було по-особливому важливе це свято, адже президентом асоціації SOHOM є дружина українського посла в Малайзії пані Тріана Нечитайло», - йдеться у дописі Української культурної асоціації в Малайзії.