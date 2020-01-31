Українців серед жертв потужних злив і зсувів у Бразилії немає - консульство

Серед тих, хто загинув унаслідок потужних злив і зсувів у штаті Мінас-Жерайс у Бразилії, громадян України немає.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу в п’ятницю повідомила консул України в м.Сан-Паулу Вікторія Кузнєцова.

«Жертви серед громадян України відсутні. Звернень по допомогу від наших громадян також поки не надходило», - зазначила консул.

Вікторія Кузнєцова зазначила, що на консульському обліку знаходяться 4 українці з Мінас-Жерайсу. «Із двома сьогодні вранці вдалося вийти на прямий контакт, які повідомили, що перебувають у безпеці. З іншими двома, у яких відключений телефон, будемо намагатися вийти на зв’язок», - розповіла консул.

Вона також повідомила, що буде на зв’язку з місцевою владою штату Мінас-Жерайс для з’ясування додаткової інформації.

За словами Вікторії Кузнєцової, на консульському обліку в консульстві України в Сан-Паулу перебувають головним чином українці зі штатів Сан-Паулу, Парана, Ріу-Гранді-ду-Сул, Ріо-де-Жанейро, Санта-Катаріна. Штат Мінас-Жерайс межує зі штатом Сан-Паулу, відстань близько 700 км.

Як зазначила консул, у штаті Мінас-Жерайс, який найбільше постраждав від злив, вже відчули економічні наслідки негоди. Зокрема, фрукти та овочі подорожчали принаймні на третину. Заняття у школах, які розпочалися лише цього тижня, відмінено. Консул повідомила, що, згідно з офіційною інформацією громадського захисту Мінас-Жерайсу, 44929 осіб були вимушені переміститися в інші місця; 8259 осіб залишилися без даху над головою.

Вікторія Кузнєцова розповіла, що президент країни Жаїр Болсонару 30 січня відвідав штат для оцінки наслідків стихійного лиха та прийняття рішення про виділення фінансування постраждалим містам. Негодою охоплені також штати Еспіріту-Санту та Ріо-де-Жанейро, тож було повідомлено, що фінансову допомогу буде перерозподілено на ці 3 штати.

У консульстві відбувається постійний моніторинг ситуації у зв’язку зі зливами, які все ще тривають, зазначила консул.

Вікторія Кузнєцова нагадала, що консульство у зв’язку із потужними зливами в Бразилії також підготувало і розмістило на своїй сторінці у Facebook попередження громадянам України. У ньому, зокрема, рекомендується тим громадянам, які планують свої подорожі до Бразилії, утриматися від відвідання штату Мінас-Жерайс до нормалізації ситуації. Тим співвітчизникам, які вже перебувають на території Мінас-Жерайсу, радять виявляти особливу обачність і дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади та інших компетентних служб, а також стежити за останніми новинами.

У разі виникнення обставин, які вимагають негайного консульського реагування, громадянам України слід невідкладно звертатися до Консульства України у м.Сан-Паулу за номером телефону екстреної допомоги: (+5511) 9595-78289, на адресу електронної пошти: gc_brsp@mfa.gov.ua, до Посольства України у Бразилії emb_br@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57 чи на електроннупошту: cons_or@mfa.gov.ua.

Задля оперативності у комунікації також пропонується скористатися розробленим Міністерством закордонних справ додатком «ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон.

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Як повідомлялося, потужні зливи на південному сході Бразилії у штатах Еспіриту-Санту та Мінас-Жерайс тривають вже більше тижня, спричинивши потужні паводки та зсуви грунту. Упродовж останніх днів 101 місто у штаті Мінас-Жерайс оголосило надзвичайний стан. У Мінас-Жерайсі загинуло 55 осіб загинуло. За прогнозами, зливи на південному сході країни триватимуть до кінця тижня.

Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до штату Мінас-Жерайс у Бразилії у зв’язку із потужними зливами та зсувами та нагадало номери і електронні адреси, куди громадяни України в Бразилії можуть звернутися у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування.

Фото: Global News