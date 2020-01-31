В Італії оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Італії оголосив в країні надзвичайний стан після підтвердження двох випадків захворювання коронавірусом.

Про це повідомляє The Local.

"Уряд Італії оголосив надзвичайний стан в країні після того, як лікарі підтвердили, що у двох китайських туристів у Римі був виявлений коронавірус", - йдеться у повідомленні.

В уряді також заявили про скасування авіарейсів між Італією та Китаєм через спалах вірусу.

Раніше в Італії зафіксували перші два випадки зараження новим коронавірусом 2019 nCoV.

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Як повідомлялося, 30 січня в італійському порту Чивітавекк'я тимчасово заблокували круїзний лайнер з шістьма тисячами людей на борту через двох громадян Китаю, у яких підозрювали зараження коронавірусом.

Італія є четвертою європейською країною після Франції, Фінляндії і Німеччини, де підтверджені випадки захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі сягнула 9820 осіб, з них 9692 - на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї - 213 осіб, переважна більшість із яких (204 жертви) були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання поширилося на 22 країни.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.