В Італії оголосили надзвичайний стан через коронавірус
Про це повідомляє The Local.
"Уряд Італії оголосив надзвичайний стан в країні після того, як лікарі підтвердили, що у двох китайських туристів у Римі був виявлений коронавірус", - йдеться у повідомленні.
В уряді також заявили про скасування авіарейсів між Італією та Китаєм через спалах вірусу.
Раніше в Італії зафіксували перші два випадки зараження новим коронавірусом 2019 nCoV.
Як повідомлялося, 30 січня в італійському порту Чивітавекк'я тимчасово заблокували круїзний лайнер з шістьма тисячами людей на борту через двох громадян Китаю, у яких підозрювали зараження коронавірусом.
Італія є четвертою європейською країною після Франції, Фінляндії і Німеччини, де підтверджені випадки захворювання.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.
За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі сягнула 9820 осіб, з них 9692 - на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї - 213 осіб, переважна більшість із яких (204 жертви) були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.
Захворювання поширилося на 22 країни.
Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.