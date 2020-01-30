Юні українські айтішники стали переможцями та фіналістами в Нідерландах

Ігрові проєкти сумської команди юних айтішників Kid IT Sumy потапили до фіналу бізнес-конференції в Амстердамі, а один з проєктів приніс перемогу своєму автору.

Про це повідомляє Фундація “Українці в Нідерландах” у Facebook.

Як зазначається, юна команда Kid IT Sumy на чолі з Юлією Летюгою і Валентиною Сахно вирушила до Нідерландів, де на бізнес-конференції для ігрової індустрії White Nights Amsterdam 2020 вони представили свої розробки.

Переможцем у віковій категорії 11-12 років став Євген Радько (гра Mission of the “New World”), фіналістами - Денис Лободин, Семен Кизим, Максим Житник і Данило Кузьменко.

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Повідомляється, що протягом двох днів понад 100 команд з усього світу показували свої ігрові проєкти учасникам конференції. Кожен з учасників провів більше 30 презентацій своїх розробок експертам з різних країн.

Захід проходив 23-24 січня в спеціально відведеній зоні в головному холі конференції White Nights.

Фото: Valentina Sakhno у Facebook