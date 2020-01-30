Юні українські айтішники стали переможцями та фіналістами в Нідерландах
Про це повідомляє Фундація “Українці в Нідерландах” у Facebook.
Як зазначається, юна команда Kid IT Sumy на чолі з Юлією Летюгою і Валентиною Сахно вирушила до Нідерландів, де на бізнес-конференції для ігрової індустрії White Nights Amsterdam 2020 вони представили свої розробки.
Переможцем у віковій категорії 11-12 років став Євген Радько (гра Mission of the “New World”), фіналістами - Денис Лободин, Семен Кизим, Максим Житник і Данило Кузьменко.
Повідомляється, що протягом двох днів понад 100 команд з усього світу показували свої ігрові проєкти учасникам конференції. Кожен з учасників провів більше 30 презентацій своїх розробок експертам з різних країн.
Захід проходив 23-24 січня в спеціально відведеній зоні в головному холі конференції White Nights.
Фото: Valentina Sakhno у Facebook